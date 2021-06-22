В Татарстане из-за увеличения числа аварий усилят работу Госавтоинспекции

В Татарстане из-за роста количества аварий усилят работу Госавтоинспекции, сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов. В ведомстве отметили, что с 1 по 21 июня на дорогах республики погибли 22 человека.

Для профилактики ДТП и снижения аварийности в городах и районах Татарстана дополнительно пройдут рейды по выявлению нарушителей ПДД. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пресечению управления транспортом в состоянии опьянения, вождению без прав, выездам на полосу встречного движения.

Инспекторы ГИБДД также проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей и использования ремней безопасности. Также в Татарстане проведут дополнительные профилактические мероприятия.

Напомним, на дорогах республики с 21 по 30 июня проходит операция Госавтоинспекции «Такси», направленная на снижение аварийности по вине таксистов.



Татьяна Демина