В Казани за вчерашний день задержали девять пьяных водителей

Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани за вчерашний день задержали девять пьяных водителей и трех водителей без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За 23 июня произошла одна авария с пострадавшим (столкновение автомобилей) и 73 ДТП с материальным ущербом.

Пресечено одно нарушение в отношении граждан на электросамокатах и 11 правонарушений в отношении велосипедистов.

Три гражданина доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступления.



В Татарстане из-за роста количества аварий усилят работу Госавтоинспекции. Для профилактики ДТП и снижения аварийности в городах и районах Татарстана дополнительно пройдут рейды по выявлению нарушителей ПДД. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пресечению управления транспортом в состоянии опьянения, вождению без прав, выездам на полосу встречного движения. Инспекторы ГИБДД проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей и использования ремней безопасности. Еще в Татарстане проведут дополнительные профилактические мероприятия.

Ольга Плешкова