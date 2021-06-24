В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От коронавируса умерли две женщины 1941 и 1971 годов рождения и мужчина 1958 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике подтвердилось 532 случая смерти от COVID-19.
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 215 случаев COVID-19.
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