В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса умерли две женщины 1941 и 1971 годов рождения и мужчина 1958 года рождения.

фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в республике подтвердилось 532 случая смерти от COVID-19.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 215 случаев COVID-19.

Алексей Нечаев