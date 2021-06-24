В Татарстане за сутки выявили 32 заболевших COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 215 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 30 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 19 880 человек. Умерли за весь период 529 заболевших.
Вчера в Татарстане выявили 30 новых случаев заболевания инфекцией.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым