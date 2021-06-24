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В Татарстане за сутки выявили 32 заболевших COVID-19

11:21, 24.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 32 заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 215 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 30 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 19 880 человек. Умерли за весь период 529 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане выявили 30 новых случаев заболевания инфекцией.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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