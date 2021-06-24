УЕФА отменил правило гостевого гола в матчах еврокубков и Евро с сезона-2021/22
Правила выездного гола не будет применяться в матчах еврокубков, начиная со следующего футбольного сезона-2021/22. Такое решение было принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отныне в Лиге чемпионов, а также иных европейских турнирах под эгидой УЕФА при равном счете по итогам двухматчевого противостояния будет назначаться дополнительное время.
Правило выездного гола в еврокубках действовало с сезона-1965/66. Впервые он был применен в розыгрыше Кубка обладателей Кубков. По этому правилу, в случае ничьей по итогам двух матчей плей-офф между командами, дальше проходила та, которая больше забила голов на выезде.
Напомним, ранее УЕФА решил провести отборочные матчи еврокубков без гостевых болельщиков.СпортФутбол
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