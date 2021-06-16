Отборочные матчи еврокубков по футболу пройдут без гостевых болельщиков

Болельщики не смогут посетить гостевые матчи своих команд в еврокубках на квалификационных стадиях турниров. Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА 14 июня.

В организации установили запрет на реализацию билетов болельщикам гостевой команды на матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Этот шаг обусловлен желанием снизить риск распространения коронавируса.

Подобные ограничения будут действовать до конца всех отборочных раундов всех трех еврокубковых турниров.

Напомним, в квалификации Лиги конференций в нынешнем сезоне стартует казанский «Рубин», который по итогам чемпионата России-2020/21 занял четвертое место. Также в турнире примет участие «Сочи», а московский «Спартак» будет отбираться через квалификационные матчи в Лиге чемпионов.