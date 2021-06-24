Чемезов: серийное производство МС-21 начнется в 2023 году

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Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о старте серийного производства МС-21 уже в 2023 году. Так он ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, когда самолет выйдет в серии и будет летать.



Чемезов отметил, что у самолета будет инновационное крыло: «Крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим».

В марте «Реальное время» публиковало материал о том, какие новые самолеты ожидаются в новом десятилетии. Среди проектов рассматривался и М-21.

15 декабря оснащенный российскими двигателями ПД-14 самолет МС-221-310 совершил первый полет на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО корпорация «Иркут». Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. По заданию было необходимо проверить режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета и функционирование его систем.

В июне 2019-го сообщалось, что реализация проекта по созданию самолета МС-21 сдвинется на год из-за санкций.

Маргарита Головатенко