Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет — видео

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15 декабря, во вторник, оснащенный российскими двигателями ПД-14 самолет МС-221-310 совершил первый полет на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО корпорация «Иркут». Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. По заданию было необходимо проверить режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета и функционирование его систем.

Лайнер нового поколения вернет страну в высшую лигу мировой авиации, сказал гендиректор госкорпорации Сергй Чемезов.

В июне прошлого года сообщалось, что реализация проекта по созданию самолета МС-21 сдвинется на год из-за санкций.

Маргарита Головатенко