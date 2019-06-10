Реализация проекта по созданию самолета МС-21 сдвинется на год из-за санкций

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что из-за антироссийских санкций на год будет сдвинута реализация проекта по созданию среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21.



«На год примерно (отодвинут). Они (композитные материалы) не будут являться серьезным препятствием, думаю, что мы скоординируем все планы по производству собственных композитов», — цитирует Борисова «Интерфакс».



Ранее президент Объединенной авиастроительной корпораций Юрий Слюсарь рассказал, что самолет МС-21 представят публике на Международном авиационно-космическом салоне — 2019.

В конце апреля этого года авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.

