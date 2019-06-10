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Промышленность

Реализация проекта по созданию самолета МС-21 сдвинется на год из-за санкций

10:58, 10.06.2019
Реализация проекта по созданию самолета МС-21 сдвинется на год из-за санкций
Фото: скриншот видео youtube.com

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что из-за антироссийских санкций на год будет сдвинута реализация проекта по созданию среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21.

«На год примерно (отодвинут). Они (композитные материалы) не будут являться серьезным препятствием, думаю, что мы скоординируем все планы по производству собственных композитов», — цитирует Борисова «Интерфакс».

Ранее президент Объединенной авиастроительной корпораций Юрий Слюсарь рассказал, что самолет МС-21 представят публике на Международном авиационно-космическом салоне — 2019.

В конце апреля этого года авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.

ПромышленностьМашиностроение
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