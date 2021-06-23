В Татарстане за сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб

Всего на 23 июня в республике зарегистрировано 22 183 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 850 человек, в том числе 107 за минувшие сутки.

Умерло за весь период 529 человек, в том числе двое за последние сутки.

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Ольга Плешкова