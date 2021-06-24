Стали известны районы Татарстана, в которых была массовая гибель пчел

Пчеловоды Татарстана назвали районы республики, где этим летом происходили массовые отравления пчел. Ранее было известно только об одном случае — в Арске.



По словам руководителя РОО «Пчеловоды Татарстана» Шавката Хайруллина, отравления наблюдались также в Муслюмовском районе, в Тетюшах, в Мамадыше, в Пестрецах и в Буинске. При этом отравляющие пчел пестициды в Буинске попали на пасеки из Тетюш (населенные пункты расположены в 40 км друг от друга).

Основная причина гибели пчел — использование аграриями пестицидов. «Жара сказывается, нелегкие дни идут, приходится обрабатывать определённые культуры определенными химикатами», — пояснил директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» Марат Миннебаев.

Тысячи семей пчел в Арске умерли за несколько дней — пасечники лишились меда и дохода. Они считают, что это произошло из-за химикатов, которыми обрабатывали местные поля. По мнению пасечников, предприятия использовали пестициды высокого класса опасности. Отмечается, что работы были проведены с предупреждениями в ночное время. Пчеловоды заявили, что не могли спрятать пчел в жару, так как они гибнут в закрытом улье.