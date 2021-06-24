Соцсети: мальчик, сбивший подростка в Боровом Матюшино, угрожает семье расправой

Фото: кадр видео

Юноша, которого сбил на автомобиле другой подросток в Боровом Матюшино, рассказал, что виновник аварии угрожает ему и его семье расправой, если тот не заберет заявление из полиции. В доказательство он привел видео телефонного разговора.

На кадрах молодой человек разговаривает по телефону по громкой связи. Человек на той стороне связи заявляет, что у собеседника «есть время до 12 часов дня решить этот вопрос». В противном случае он угрожает «приехать в гости на чай» (редакция не публикует запись по этическим соображениям — прим ред.).

На этой неделе в Сеть попало видео ДТП, произошедшего 8 июня в деревне Матюшино. Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь задним ходом, наехал на идущего по обочине подростка. После этого он скрылся с места происшествия. Следком по РТ возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Установлено, что за рулем ВАЗ- 21051 был 13-летний подросток. Он объяснил, что в тот вечер катался по улицам. Когда он проезжал мимо пешехода, ему показалось, что тот снимает его на телефон, и он решил подъехать, поинтересоваться зачем. Двигаясь задним ходом, он не справился с управлением и наехал на пешехода. Сейчас следователи ищут человека, научившего ребенка водить.



Ольга Плешкова