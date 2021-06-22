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Сбивший подростка в Матюшино восьмиклассник объяснил, зачем это сделал

14:11, 22.06.2021 2
Сбивший подростка в Матюшино восьмиклассник объяснил, зачем это сделал
Фото: кадр видео

Восьмиклассник, который сбил на автомобиле подростка в Боровом Матюшино, объяснил полицейским, что лишь хотел задать ему вопрос. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Полиция установила, что виновником аварии стал 13-летний подросток из поселка Мирный. Он объяснил, что в тот вечер катался по улицам. Проезжая мимо пешехода, ему показалось, что тот снимает его на телефон, и он решил подъехать, поинтересоваться зачем.

«Двигаясь задним ходом, в какой-то момент у водителя повело руль, он не справился с управлением, в результате чего произошел наезд на пешехода. Посмотрев в зеркало заднего вида и убедившись, мальчик стоит на ногах, правонарушитель уехал домой», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Следователи ищут того, кто научил 13-летнего ребенка водить машину. Кроме этого, родителей несовершеннолетнего привлекут к административной ответственности.

Вчера в Сеть попало видео ДТП, произошедшего 8 июня в деревне Матюшино. Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь задним ходом, наехал на идущего по обочине подростка. После этого он скрылся с места происшествия.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:54
    От безделья всегда тянет на преступления.
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  • Анонимно 14:56
    Креститься надо, когда кажется.
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