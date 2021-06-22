СК: наезд на подростка в Боровом Матюшино совершил другой подросток на авто

Фото: СУ СК РФ по РТ

При мониторинге Следственным комитетом РТ интернета выявили запись, на которой в селе Матюшино Лаишевского района неизвестный наехал на подростка и скрылся. У пострадавшего диагностировали ушибы и ссадину. Установлено, что за рулем ВАЗ- 21051 был 13-летний подросток.



Следком по РТ возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что произошедшее стало возможным из-за того, что кто-то обучил подростка вождению и незаконно дал ему в управление машину. Находившийся за рулем подросток пояснил, что он хотел подъехать к пострадавшему, чтобы поговорить. Но с управлением не справился и наехал на него. Он уехал с места происшествия, когда увидел, что тот поднялся на ноги и серьезно не пострадал.

Следствие устанавливает человека, причастного к совершению преступления, а также местонахождение автомобиля. Уже установлено, что автомобиль зарегистрирован на престарелую жительницу одного из соседних регионов. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

На днях в Сети появился ролик, на котором в поселке Боровое Матюшино неизвестный cбил человека. Инцидент случился около Республиканского клинического неврологического центра.

Маргарита Головатенко