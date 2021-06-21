Соцсети: в Боровом Матюшино неизвестный намеренно cбил человека
В поселке Боровое Матюшино неизвестный намеренно cбил человека. Пострадал подросток, утверждают в соцсетях. Инцидент случился около Республиканского клинического неврологического центра.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как по дороге идет молодой человек. Мимо него проезжает водитель на автомобиле ВАЗ, а затем быстро возвращается задним ходом и наезжает на пострадавшего.
О состоянии молодого человека неизвестно.
Инциденты с пострадавшими пешеходами происходят регулярно. Так, на прошлой неделе в Казани водитель Kia Spectra наехал на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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