Соцсети: в Боровом Матюшино неизвестный намеренно cбил человека

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В поселке Боровое Матюшино неизвестный намеренно cбил человека. Пострадал подросток, утверждают в соцсетях. Инцидент случился около Республиканского клинического неврологического центра.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как по дороге идет молодой человек. Мимо него проезжает водитель на автомобиле ВАЗ, а затем быстро возвращается задним ходом и наезжает на пострадавшего.



О состоянии молодого человека неизвестно.

Инциденты с пострадавшими пешеходами происходят регулярно. Так, на прошлой неделе в Казани водитель Kia Spectra наехал на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Татьяна Демина