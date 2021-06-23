В России количество снятий наличных в банкоматах достигло минимума с начала 2011 года

Фото: Олег Тихонов

В России по итогам января — марта 2021 количество операций по снятию наличных в банкоматах достигло минимума с начала 2011 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

В первом квартале этого года жители страны снимали деньги с банковских карт 548,5 млн раз. Меньшее количество таких операций в России регистрировали лишь 10 лет назад — 530,4 млн в январе — марте 2011 года.

По результатам опроса Центробанка, доля граждан, которые не могут обойтись без расчетов по банковским картам, впервые превысила количество россиян, кто не представляет свою жизнь без наличных денег.

Напомним, в России в апреле 2021 года объем наличных средств в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд рублей. Эксперты объяснили это длинными майскими праздниками, а также беспокойством о возможном отключении страны от международной банковской системы SWIFT.



Татьяна Демина