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В апреле среди россиян вырос спрос на наличные

20:53, 04.05.2021
В апреле среди россиян вырос спрос на наличные
Фото: Максим Платонов

В России в апреле объем наличных средств в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд рублей, пишет РБК.

С начала года это самый резкий отток в наличность с начала 2021 года. Сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму наблюдались в январе. В феврале был небольшой отток, а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась.

Как отмечает издание, эксперты объясняют апрельский рост спроса на наличные длинными майскими праздниками, а также беспокойством о возможном отключении страны от международной банковской системы SWIFT.

Весь 2022 год Банк России планирует тестировать цифровой рубль. Об этом заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Алексей Нечаев
Общество
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