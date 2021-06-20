Гинцбург: беременных могут начать прививать уже на следующей неделе

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что, возможно, беременные смогут привиться от коронавируса уже на на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

На этой неделе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России в ближайшую неделю-полторы беременных могут начать вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник V». Мурашко обратил внимание, что среди беременных в России зарегистрировали случаи тяжелого течения коронавируса.

В Минздраве Татарстана рекомендовали планирующим беременность женщинам заранее привиться от коронавируса.

Ольга Плешкова