Новости общества

17:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве вводят «бесковидный» режим работы заведений общепита и другие ограничения

15:17, 22.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
В Москве вводят «бесковидный» режим работы заведений общепита и другие ограничения
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Москвы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

С 22 июня в городе на концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятиях, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, одновременно могут находиться не более 500 человек.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия, за исключением случаев, когда организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие участников, имеющих QR-коды, подтверждающие защиту от COVID-19.

С 28 июня посещать заведения общепита смогут только граждане прошедшие вакцинацию от коронавируса, либо переболевшие им за последние полгода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней.

Рестораны и кафе власти Москвы обязали создать систему проверки наличия QR-кодов. Заведения общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

На прошлой неделе Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, несмотря на то, что более 60% ее населения имеют иммунитет к вирусу.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:31
    какие же твари во власти
    Ответить
  • Анонимно 15:38
    Требую аналогичных мер по посещению общественных туалетов!
    Ответить
  • Анонимно 15:40
    А в это время в Измайлово проходит фестиваль Русская кухня. Народу полно Все БЕЗ МАСОК. Показывали по ТВ Теологов.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также