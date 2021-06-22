В Москве вводят «бесковидный» режим работы заведений общепита и другие ограничения

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Москвы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

С 22 июня в городе на концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятиях, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, одновременно могут находиться не более 500 человек.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия, за исключением случаев, когда организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие участников, имеющих QR-коды, подтверждающие защиту от COVID-19.

С 28 июня посещать заведения общепита смогут только граждане прошедшие вакцинацию от коронавируса, либо переболевшие им за последние полгода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней.

Рестораны и кафе власти Москвы обязали создать систему проверки наличия QR-кодов. Заведения общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.



На прошлой неделе Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, несмотря на то, что более 60% ее населения имеют иммунитет к вирусу.

Татьяна Демина