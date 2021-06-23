В Челнах летом закроют некоторые бассейны

В Челнах летом закроют некоторые бассейны. Это связано с нерентабельностью, а также опрессовкой и чисткой.

Из-за нерентабельности в летний период на полтора месяца остановят работу бассейны «Юбилейный» и «Олимпийский», их закроют с 30 июня и до середины августа. Также некоторые сотрудники уйдут в отпуск.

На две недели будут закрыты бассейны «Дельфин» и «Альбатрос». Первый будет закрыт с конца июня и до середины июля, второй — на две недели в августе. Закрытие связано с опрессовкой труб и чисткой чаш, пишут «Челнинские известия».

В мае появилась информация, что в Казани рядом с СК «Форвард» построят крытый плавательный бассейн.

Ольга Плешкова