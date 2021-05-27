В Казани рядом с СК «Форвард» построят крытый плавательный бассейн

В Казани проведут открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации крытого плавательного бассейна. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Объект расположен по адресу улица Химиков, дом 40, рядом с СК «Форвард». Общая площадь составляет не менее 9 846 квадратных метров, а площадь застройки ‒ не менее 2 138,38 квадратных метров.

фото: pixabay.com

Концессионное соглашение рассчитано на 20 лет. Бассейн будет предоставлять 2 дорожки в безвозмездное пользование для МБУ СШ «Смена». Размер концессионной платы составит 25 тыс. рублей в месяц.

Недавно сообщалось, что бассейн в казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли школьники и учителя, построят к началу учебного года. Этим по обращению президента Татарстана Рустама Минниханова займется «Татнефть».

Алексей Нечаев