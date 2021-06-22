В поликлинике поселка Мирный в Казани прививку от COVID-19 получили почти 5 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

С декабря в поликлинике поселка Мирный в Казани прививку от коронавируса получили почти 5 тыс. человек. Отмечается, что туда приезжают за вакциной из поселка, ближайших районов, а также из других регионов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Каждый человек перед вакцинацией проходит осмотр врача. Врачи заметили, что больше молодых людей начали прививаться. Общее количество людей, желающих получить прививку, также увеличивается. Ежедневно в поликлинике вакцинируется порядка ста человек.

В Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве. За сутки прививку получили 7 534 человека. Полностью привиты в Татарстане 347 302 человека.

Алексей Нечаев