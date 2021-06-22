В Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек
В Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
За сутки прививку получили 7 534 человека. Полностью привиты в Татарстане 347 302 человека.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина допустила введение обязательной вакцинации при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым