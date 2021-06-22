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В Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек

12:12, 22.06.2021
В Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

За сутки прививку получили 7 534 человека. Полностью привиты в Татарстане 347 302 человека.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина допустила введение обязательной вакцинации при ухудшении ситуации с коронавирусом в республике.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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