Сборная России получит €10,75 млн за выступление на Евро-2020 — это много или мало?

Сборная России по футболу заработала 10,75 миллиона евро за выступление на чемпионате Европы — 2020. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За попадание в финальную стадию турнира все команды получили по 9,25 миллиона евро. Победа в группе «стоит» 1,5 миллиона евро, ничья — 750 тысяч евро.

Российская команда набрала три очка в трех встречах. Наша сборная проиграла дважды — бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4) — и победила финнов (1:0). В итоге россияне заняли последнее место в группе и досрочно выбыли с турнира. Ранее президент РФС Александр Дюков назвал выступление российской команды на Евро-2020 неудовлетворительным.

Фото rfs.ru

10,75 миллиона евро призовых сборной России за Евро-2020 — это:

всего в три раза меньше, чем может получить чемпион Евро-2020 — если он также выиграет все три матча на групповой стадии, то ему перечислят 34 миллиона евро.

— если он также выиграет все три матча на групповой стадии, то ему перечислят 34 миллиона евро. 934,1 миллиона рублей по курсу ЦБ на сегодня.

в 1,7 раза меньше, чем сборная России заработала на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда призовые составляли 18,4 млн евро по курсу того года. Россияне дошли до 1/4 финала турнира, где уступили будущему обладателю серебряных медалей ЧМ сборной Хорватии.

— тогда призовые составляли 18,4 млн евро по курсу того года. Россияне дошли до 1/4 финала турнира, где уступили будущему обладателю серебряных медалей ЧМ сборной Хорватии. 16,9 тысячи средних зарплат в России — в марте 2021 года, по данным Росстата, она составила 55,2 тыс. рублей.

— в марте 2021 года, по данным Росстата, она составила 55,2 тыс. рублей. больше семи гонораров, полученных победителем Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») — в этом году чемпион турнира Новак Джокович получил 1,4 миллиона евро.

— в этом году чемпион турнира Новак Джокович получил 1,4 миллиона евро. две месячные зарплаты нападающего туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду (5,4 млн евро) и чуть больше одного месячного оклада форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (11,5 млн евро) — оба считаются одними из лучших игроков в истории футбола имеют в активе пять и шесть «Золотых мячей» соответственно.

Фото: Максим Платонов

в три раза меньше, чем заработал питерский футбольный клуб «Зенит» за провальное выступление в Лиге чемпионов — 2020/21 — команда заняла последнее место в группе, но все равно положила к себе в карман 35 млн евро.

Дарья Пинегина