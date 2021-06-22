Российский легкоатлет Шубенков оправдан по делу о допинге

Лидер сборной России по легкой атлетике Сергей Шубенков не будет дисквалифицирован за обнаруженные в его допинг-пробе запрещенные вещества. Об этом сообщается в пресс-релизе Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Отмечается, что Шубенков не проявил вины и халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. Ранее сообщалось, что в его допинг-пробе были обнаружены следы запрещенных веществ. По итогам рассмотрения принято решение не наказывать спортсмена.

Сам Шубенков заявил, что запрещенное вещество попало в его организм из-за таблеток своего сына, которому давали лекарство в измельченном виде и следы которого могли остаться на посуде и еде спортсмена.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA, которые надо было подготавливать определенным образом (в 3 месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всем разобраться», — написал Шубенков в «Инстаграм».

Несмотря на положительный исход дела, Шубенков рискует пропустить летние Олимпийские игры в Токио. Для участия на Олимпиаде российскому легкоатлету необходимо иметь нейтральный статус, который он не смог получить из-за рассмотрения дела.

РУСАДА проверило Шубенкова на допинг пять раз с 2019 по 2020 год