РУСАДА проверило Шубенкова на допинг пять раз с 2019 по 2020 год

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пять раз проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг в отрезке с 2019 по 2020 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

В последний раз Шубенков сдавал допинг-пробу в августе 2020 года на Кубке России по легкой атлетике в Барнауле. В тот раз ему пришлось идти на тестирование прямо перед финальными забегами.

Фото: championat.com

Шубенков входит в международный пул тестирования и чаще всего допинг-тесты сдает по линии World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций).

Напомним, ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова был обнаружен запрещенный препарат — фуросемид. Сам легкоатлет назвал эту информацию клеветой.