В Казани за сутки произошло более 100 ДТП, есть погибшие и пострадавшие

За 21 июня в Казани произошло 104 ДТП. В одном человек погиб, в трех — пострадали (произошел наезд на велосипедиста, два человека упали в общественном транспорте), сообщает ГИБДД города.



В пьяном состоянии задержали шесть водителей, столько же водителей, не имеющих права управления. По шесть нарушений сотрудники Госавтоинспекции пресекли в отношении велосипедистов и граждан на электросамокатах.

В полицию доставили двух граждан — их подозревают в преступлении.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане на 48-м километре автодороги Базарные Матаки — Болгары произошло ДТП: один человек погиб, трое пострадали. Водитель автомобиля Lada Kalina ехал со стороны Болгар, он не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся со встречным автомобилем KIA Rio, за рулем которого был мужчина.

За 20 июня задержали 22 пьяных водителя и шесть водителей, не имеющих права управления.

Маргарита Головатенко