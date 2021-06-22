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Общество

В Казани за сутки произошло более 100 ДТП, есть погибшие и пострадавшие

08:16, 22.06.2021 3
В Казани за сутки произошло более 100 ДТП, есть погибшие и пострадавшие

За 21 июня в Казани произошло 104 ДТП. В одном человек погиб, в трех — пострадали (произошел наезд на велосипедиста, два человека упали в общественном транспорте), сообщает ГИБДД города.

В пьяном состоянии задержали шесть водителей, столько же водителей, не имеющих права управления. По шесть нарушений сотрудники Госавтоинспекции пресекли в отношении велосипедистов и граждан на электросамокатах.

В полицию доставили двух граждан — их подозревают в преступлении.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане на 48-м километре автодороги Базарные Матаки — Болгары произошло ДТП: один человек погиб, трое пострадали. Водитель автомобиля Lada Kalina ехал со стороны Болгар, он не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся со встречным автомобилем KIA Rio, за рулем которого был мужчина.

За 20 июня задержали 22 пьяных водителя и шесть водителей, не имеющих права управления.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:24
    Народ косит каждый день...ужас...
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  • Анонимно 08:38
    В жару число дураков и "тормозов" на дорогах увеличивается в разы... Это эмпирическое наблюдение.
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    Анонимно 09:00
    само собой, от жары концентрация внимания снижается
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