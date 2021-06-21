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В Татарстане на трассе произошло ДТП — есть погибший

23:29, 21.06.2021

В Татарстане на 48 километре автодороги Базарные Матаки-Болгары произошло ДТП — один человек погиб, трое пострадали.

Водитель автомобиля Lada Kalina ехал со стороны Болгар, он не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся со встречным автомобилем KIA Rio, за рулем которого был мужчина, сообщило ИА «Татар-информ».

Умерла пассажирка отечественного автомобиля. Еще три человека были доставлены в БСМП — оба водителя и пассажирка иномарки.

Сегодня в Мензелинском районе РТ, рядом с деревней Бикбулово, произошло ДТП — автомобиль «Лада» сбил лошадь. После машина вылетела в кювет. В авто находилось 4 человек — 3 их них погибли.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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