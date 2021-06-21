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В Казани за сутки задержали 22 пьяных водителей

07:15, 21.06.2021
В Казани за сутки задержали 22 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

На дорогах Казани за 20 июня задержали 22 пьяных водителей и шесть водителей, не имеющих права управления, сообщает Госавтоинспекция города.

В Казани за день произошло 69 аварий: три ДТП с пострадавшими (два столкновения и один наезд на пешехода), остальные — с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД пресекли по девять правонарушений в отношении велосипедистов и граждан на электросамокатах.

В отделы полиции доставили трех граждан — их подозревают в совершении преступления.

Фото: realnoevremya.ru

За эту субботу, 19 июня, в Казани задержали 11 пьяных водителей и семь водителей без прав. Произошло пять аварий с пострадавшими — четыре столкновения и падение пассажира в общественном транспорте. Еще 65 ДТП зарегистрировано с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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