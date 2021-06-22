Капитан сборной России Артем Дзюба извинился за провал команды на Евро-2020

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба принес извинения российским болельщикам за выступление команды на чемпионате Европы-2020. Кроме этого нападающий назвал главных виновников крупного поражения от Дании (1:4).

«Прежде всего, хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Может, оно и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне когда не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам всё разжевали, всё объяснили. Но если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы — я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», — то, конечно, проигрываем», — сообщил Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Фото: rfs.ru

Напомним, сборная России крупно проиграла Дании (1:4) в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы-2020 и заняла последнее место в группе В, досрочно вылетев из турнира.

Дзюба забил на чемпионате всего один гол, реализовав пенальти в игре с датчанами.