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Сборная России не попала в плей-офф чемпионата Европы по футболу

23:54, 21.06.2021
Сборная России не попала в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Фото: vk.com/euro2020

Сборная России проиграла сборной Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе. Национальная сборная покидает чемпионат Европы.

На 38-й минуте мяч забил Миккель Дамсгор, на 59-й минуте отличился Юссуф Поульсен. Артем Дзюба забил гол на 70-й минуте с пенальти — это его первый гол в турнире. Андреас Кристенсен забил на 79-й минуте, а Йоаким Мехле на 82-й.

Ранее россияне обыграли команду Финляндии (1:0).

Алексей Нечаев
СпортФутболОбщество
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