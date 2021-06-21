Сборная России не попала в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Сборная России проиграла сборной Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе. Национальная сборная покидает чемпионат Европы.
На 38-й минуте мяч забил Миккель Дамсгор, на 59-й минуте отличился Юссуф Поульсен. Артем Дзюба забил гол на 70-й минуте с пенальти — это его первый гол в турнире. Андреас Кристенсен забил на 79-й минуте, а Йоаким Мехле на 82-й.
Ранее россияне обыграли команду Финляндии (1:0).
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