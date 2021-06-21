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Дзюба забил свой первый гол на Евро-2020, реализовав пенальти в ворота Дании

23:29, 21.06.2021
Дзюба забил свой первый гол на Евро-2020, реализовав пенальти в ворота Дании
Фото: rfs.ru

Сборная России отыграла один мяч в игре с Данией на чемпионате Европы-2020 по футболу.

На 70-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота датчан за снос в штрафной Александра Соболева. 11-метровой удар точно реализовал капитан российской сборной Артем Дзюба.

Этот гол стал для форварда российской команды первым на Евро-2020. Ранее единственный мяч сборной России на турнире был забит в ворота Финляндии Алексеем Миранчуком.

За 20 минут встречи россияне уступают Дании со счетом 1:2.

СпортФутбол
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