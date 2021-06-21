В ВОЗ сообщили, что заболеваемость COVID-19 в мире снижается восьмую неделю подряд

Количество случаев новых заражений COVID-19 в мире снижается восьмую неделю подряд, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, это «хорошая новость».

Показатель смертности от коронавируса сокращается седьмую неделю подряд, но по-прежнему остается высоким, добавил Гебрейесус.

На прошлой неделе ВОЗ зарегистрировала 2,5 млн новых случаев COVID-19 и почти 64 тыс. летальных исходов от вирусом, пишет ТАСС. Гебрейесус отметил, что ежеминутно в мире фиксировались в среднем 250 инфицированных и шесть смертей.

Во многих регионах России тем временем наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. 13 регионов — в «темно-красной» зоне (индекс распространения превышает 1,2), а в «зеленой» — лишь Ингушетия и Якутия. В «оранжевой» зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся 48 регионов России, включая Татарстан.

Татьяна Демина