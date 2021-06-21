Слуцкий: «На Хакшабановича рассчитываем как на одного из лидеров «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приобретение полузащитника Сеада Хакшабановича и защитника Константина Нижегородова.

«Сеад — серьезный футболист, с большим разнообразием технического потенциала. На него мы делаем большую ставку и рассчитываем как на игрока основного состава и одного из лидеров команды», — сказал Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Относительно Нижегородова тренер «Рубина» отметил, что это молодой защитник, потенциал которого выше, чем у его отца Геннадия Нижегородова, экс-игрока сборной России.



«Нижегородов играет на позиции левого центрального защитника, дефицитной для российских игроков. Он производит приятное впечатление. Но нужно понимать, что это его первые сборы с клубом из премьер-лиги (РПЛ). Технически Костя оснащен сильнее отца, но ему нужно расти в плане мощи и габаритов», — заметил Слуцкий.

Напомним, ранее тренер «Рубина» заявил, что казанский клуб больше не будет усиливаться легионерами этим летом.

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