Казанский кооперативный институт транслирует опыт «Международной школы гостеприимства» на регионы

Фото: Ринат Назметдинов

Ректор Российского университета кооперации, депутат Госсовета РТ Алсу Набиева на форсайт-сессии студенческих сервисных отрядов «Сервис — это бренд» рассказала, что мероприятие организовано для поддержки развития сферы гостеприимства в России.

— Все наши мероприятия направлены на повышение профессиональных и коммуникационных навыков, ведь индустрия туризма — одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Не побоюсь этого слова, но туризм — это вторая нефть: только за 2020 год в условиях ковидных ограничений Казань посетили 1,7 миллиона человек. С ростом туристического потока возникает повышенный спрос на услуги высококвалифицированных специалистов, — прокомментировала спикер.

Рост туристической популярности Казани Алсу Набиева отметила неслучайно. Вместе с развитием отрасли новые компетенции появляются и в филиале Российского университета кооперации — Казанском кооперативном институте. Так, в учебном заведении открыли «Международную школу гостеприимства», в рамках которой за 2—4 месяца обучают таким профессиям, как повар, парикмахер, официант, горничная, менеджер отеля и т.д. Уникальность проекта в том, что курсы имеют практическое значение, их проводят на симуляторах реальных объектов: в номере отеля, ресторане, косметическом и парикмахерском кабинетах. На федеральном мероприятии институт транслирует свой опыт другим регионам, делясь компетенциями с молодыми специалистами.

Напомним, что с 18 по 20 июня в Казани проходит форсайт-сессия студенческих сервисных отрядов «Сервис — это бренд». Мероприятие посвятили обсуждению вопросов трудоустройства современных студентов в сфере гостеприимства, чтобы обеспечить рынок квалифицированными кадрами, а молодежь — интересной работой и достойным заработком. Для участия в форсайт-сессии из 35 регионов России приехали 300 лучших молодых специалистов в сфере гостеприимства, которые, помимо знакомства с экспертами отрасли, посетили в Казани объекты гостинично-ресторанного сектора.

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