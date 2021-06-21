Жители Ключищ рассказали о пьяных на квадроциклах и мотоциклах на дороге

Жители села Ключищи в Верхнеуслонском районе Татарстана, где пьяная женщина на квадроцикле врезалась в сарай, рассказали, что с тех пор, как им сделали новую дорогу, по ней часто катаются на большой скорости на квадроциклах и мотоциклах.

«Гоняют очень часто и очень все пьяные, впереди дети. Мы уже ждали этого случая. Особенно в пятницу, субботу, воскресенье здесь уже просто невыносимо», — цитирует местную жительницу Наталью Платонову «Татарстан 24».

Напомним, 19 июня пьяная женщина повезла на квадроцикле к Волге на пристань подругу и двух ее детей. Не справившись с управлением, она въехала в сарай. В результате 11-летняя девочка погибла, двух женщин и двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время следственные органы обратятся в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу. Жители села рассказали, что женщина приехала из города и накануне происшествия выпивала в компании.



Ольга Плешкова