В России в ближайшую неделю-полторы могут разрешить вакцинировать от коронавируса беременных

Фото: Максим Платонов (архив)

В России в ближайшую неделю-полторы беременных могут начать вакцинировать от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Речь идет о препарате «Спутник V», разработанном центром им. Гамалеи.

Мурашко обратил внимание, что на сегодняшний день в связи с заболеванием COVID-19 в стране наблюдаются около 10 тыс. беременных женщин. По его словам, увеличение из числа среди заболевших является особенностью настоящего периода, пишет ТАСС.

Мурашко обратил внимание, что среди беременных в России зарегистрировали случаи тяжелого течения коронавируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее Мурашко рассказал, что скоро специалисты начнут оценивать безопасность вакцинации детей. Сейчас по этому вопросу научным сообществом формируется протокол, однако для этого следует получить больше данных, в том числе по беременным.



Татьяна Демина