В России в ближайшую неделю-полторы могут разрешить вакцинировать от коронавируса беременных
В России в ближайшую неделю-полторы беременных могут начать вакцинировать от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Речь идет о препарате «Спутник V», разработанном центром им. Гамалеи.
Мурашко обратил внимание, что на сегодняшний день в связи с заболеванием COVID-19 в стране наблюдаются около 10 тыс. беременных женщин. По его словам, увеличение из числа среди заболевших является особенностью настоящего периода, пишет ТАСС.
Мурашко обратил внимание, что среди беременных в России зарегистрировали случаи тяжелого течения коронавируса.
Ранее Мурашко рассказал, что скоро специалисты начнут оценивать безопасность вакцинации детей. Сейчас по этому вопросу научным сообществом формируется протокол, однако для этого следует получить больше данных, в том числе по беременным.
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