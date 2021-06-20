Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на квадроцикле в Татарстане

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на квадроцикле в Ключищах, в результате которой погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сообщается, что 51-летняя женщина села на квадроцикл с тремя пассажирами: своей подругой, дочерью 11-ти лет и еще одной девочкой двух лет. Управляя квадроциклом, она не выбрала безопасную скорость и наехала на сарай.

В результате старший ребенок погиб на месте. Трое участников ДТП доставлены в больницу, двухлетняя девочка получила различные травмы.

«Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в прокуратуре Татарстана сообщили, что после аварии с квадроциклом в Верхнеуслонском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).





Ольга Плешкова