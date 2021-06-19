По забронированным на апрель—май путевкам в Турцию татарстанцы отдохнут только в октябре

Татарстанцы, забронировавшие туры в Турцию в апреле, полетят по ним отдыхать сейчас, после открытия авиасообщения между нашими странами, только если доплатят за сезонность. Об этом рассказал «Реальному времени» Рамиль Мифтахов, президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана.

— Те, кто бронировал туры в апреле, полетят отдыхать в октябре, потому что сопоставимые апрелю цены откроются лишь в октябре, — говорит Рамиль Мифтахов, президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана. — Если туристы хотят полететь раньше, то им придется доплатить за сезонность. Сколько? Никто не знает, потому что пока неизвестны прайсы. Но стоимость отдыха весной значительно дешевле, чем в высокий сезон.

Стоимость перелета в составе пакета составит 300—350 евро, как сообщает эксперт. Цены на турецкие курорты в лучшем случае останутся на уровне августа-сентября 2020 года, но с большей вероятностью подрастут.

Напомним, вчера под вечер российский оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня.



Людмила Губаева