Дополнительные выборы депутатов Госсовета Татарстана пройдут 19 сентября

Фото: Олег Тихонов

Дополнительные выборы депутатов Государственного совета Татарстана VI созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия РТ.

Выборы депутатов пройдут по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и по Студенческому одномандатному избирательному округу №24.

Во время сентябрьских выборов в Татарстане организуют работу 2 812 участковых избирательных комиссий. В частности, 48 участков намерены открыть в местах временного пребывания граждан (больницы, аэропорты и т.п.).

Также сегодня на заседании ЦИК РТ приняли решение о внесении в Госсовет Татарстана инициативы об изменении Избирательного кодекса республики.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Сегодня в ЦИК России приняли решение, что голосование будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.



У ЦИК имелось два основных аргумента, чтобы проводить многодневное голосование. Первое — через 3 месяца эпидемиологическая ситуация, скорее всего, не улучшится настолько, чтобы пренебрегать мерами безопасности. И согласно исследованию общественного мнения, люди отнеслись положительно к этому варианту голосования — это второй аргумент. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина