Соболев: «Есть уверенность, что матч с Данией — не последний»

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Дании на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 по футболу.

«Уверенность в том, что матч с Данией не последний, есть. Все в это верят. Надо выигрывать Данию и спокойно выходить из группы. На Евро обратил внимание на темп игры. Скорости очень высокие. Нужно думать в два раза быстрее. Лично я ожидал, что Дания будет играть с позиции силы со сборной Бельгии. У Дании хорошие футболисты», — сказал Соболев.

Напомним, после двух сыгранных туров сборная России занимает второе место в группе В, опережая Финляндию благодаря победе в очной встрече. Дания пока очков на турнире не набирала и занимает четвертую строчку. Накануне датчане дома проиграли Бельгии, с шестью баллами вышедшую в плей-офф Евро-2020.

Игра пройдет 21 июня в Копенгагене, на домашнем стадионе сборной Дании. Прямая трансляция встречи начнется в 22.00 и будет показана на Первом канале.