Сборная Бельгии победила Данию на Евро-2020 и возглавила группу В

Сборная Бельгии победила команду Дании (2:1) в матче группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

Датчане вышли вперед уже на 2-й минуте встречи, когда Поульсен отправил мяч в сетку ворот Куртуа.

Во втором тайме бельгийцы выпустили на поле Де Брёйне, который помог своей команде перевернуть ход матча. Вначале лидер сборной Бельгии отдал точный пас в моменте с голом Торгана Азара, а потом забил сам — в одно касание завершив красивую комбинацию.

Фото: vk.com/euro2020

Эта победа позволила Бельгии единолично возглавить группу В. По три очка в активе сборных России и Финляндии, а Дания с двумя поражениями идет на последнем месте.

Напомним, ранее россияне с минимальным счетом обыграли финнов.