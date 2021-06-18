Новости общества

14:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков назвал низкий темп вакцинации причиной ухудшения ситуации с COVID-19

13:18, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков назвал низкий темп вакцинации причиной ухудшения ситуации с COVID-19
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что к ухудшению ситуации с коронавирусом в стране привели низкие темпы вакцинации от COVID-19, тотальный нигилизм людей по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам.

«Согласны абсолютно», — цитирует Пескова ТАСС.

Вчера он заявил, что речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идет.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также