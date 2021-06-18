Песков назвал низкий темп вакцинации причиной ухудшения ситуации с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что к ухудшению ситуации с коронавирусом в стране привели низкие темпы вакцинации от COVID-19, тотальный нигилизм людей по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам.

«Согласны абсолютно», — цитирует Пескова ТАСС.

Вчера он заявил, что речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идет.



Алексей Нечаев