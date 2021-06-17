Песков: речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идет

Речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, главы регионов используют полномочия, чтобы ввести обязательную вакцинацию для сотрудников при нестабильном распространении COVID-19.

Власти Москвы исходят из ситуации со «скачкообразным распространением коронавируса». «Это не тотальная вакцинация населения, речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики с учетом того, как идет волна инфекции», — заявил Песков.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически» — за сутки в Москве умерли больше 70 человек. До 1 июля в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введении обязательной вакцинации для сферы услуг.

В Москве ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов либо тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

Не привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса водителей автобусов и такси в Подмосковье не допустят к работе.

Маргарита Головатенко