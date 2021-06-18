Прокуратура Челнов потребовала наказать полицейских после драки подростков в магазине

Фото: кадр видео

После инцидента в одном из магазинов 44-го комплекса, где произошла драка и кража спиртного, прокуратура Набережных Челнов провела проверку в подразделении по делам несовершеннолетних ОП №3 «Центральный».



Установлено, что 13 июня двое пьяных несовершеннолетних устроили скандал с продавцами магазина. Они разбили стекло и попытались совершить мелкое хищение. Подростков доставили в ОП №3 «Центральный», но сотрудники полиции не обеспечили медицинское освидетельствование задержанных, соответственно, не зафиксировали состояние алкогольного опьянения. Подростков не привлекли к административной ответственности.

Также в профилактической работе выявили просчеты. Так, один из подростков с декабря 2018-го состоял на учете, но с ним не проводились предусмотренные законом мероприятия, органы системы профилактики не привлекались, были оставлены без внимания указания руководителей об активизации профилактической деятельности.

Прокуратура внесла в адрес начальника УМВД РФ по Набережным Челнам представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура начала проверку несколькими днями ранее.

Об инциденте стало известно из видео в соцсетях. Сообщалось, что подростки украли спиртное и толкнули продавщицу. За сотрудницу магазина заступился один из покупателей. Подросток, как сообщают очевидцы, «дал ему по шее ладошкой» и забрал товар. На этом история не закончилась: подростки вернулись в магазин с отцом одного из них. Мужчина стал бить палкой покупателя, заступившегося за продавщицу. Очевидцы вызвали полицию.

Маргарита Головатенко