Соцсети: в Челнах отец подозреваемого в краже спиртного подростка избил покупателя магазина

В одном из магазинов 44 комплекса в Челнах произошла драка — в соцсетях сообщили, что подростки 14 и 12 лет украли спиртное и толкнули продавщицу.



За сотрудницу магазина заступился один из покупателей. Подросток, как сообщают очевидцы, «дал ему по шее ладошкой» и забрал товар. Мальчики разбили входные двери.

На этом история не закончилась: подростки вернулись в магазин с отцом одного из них. Мужчина стал бить палкой покупателя, заступившегося за продавщицу. Очевидцы вызвали полицию. Выложившая ролик сообщила, что ей «хорошо влетело за съем».

Маргарита Головатенко