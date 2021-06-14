Соцсети: в Челнах отец подозреваемого в краже спиртного подростка избил покупателя магазина
В одном из магазинов 44 комплекса в Челнах произошла драка — в соцсетях сообщили, что подростки 14 и 12 лет украли спиртное и толкнули продавщицу.
За сотрудницу магазина заступился один из покупателей. Подросток, как сообщают очевидцы, «дал ему по шее ладошкой» и забрал товар. Мальчики разбили входные двери.
На этом история не закончилась: подростки вернулись в магазин с отцом одного из них. Мужчина стал бить палкой покупателя, заступившегося за продавщицу. Очевидцы вызвали полицию. Выложившая ролик сообщила, что ей «хорошо влетело за съем».
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