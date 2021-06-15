В Челнах прокуратура проверит органы системы профилактики правонарушений после драки в магазине

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В Набережных Челнах прокуратура начала проверку исполнения закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после инцидента в одном из магазинов 44-го комплекса, где произошла драка и кража спиртного. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По итогам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики, сообщил Галиев.

Напомним, что вчера в соцсетях сообщили, что в Набережных Челнах подростки 14 и 12 лет украли спиртное и толкнули продавщицу. За сотрудницу магазина заступился один из покупателей. Подросток, как сообщают очевидцы, «дал ему по шее ладошкой» и забрал товар. На этом история не закончилась: подростки вернулись в магазин с отцом одного из них. Мужчина стал бить палкой покупателя, заступившегося за продавщицу. Очевидцы вызвали полицию.

Ольга Плешкова