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В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму жертвовать деньги в избирательные фонды

06:23, 18.06.2021
В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму жертвовать деньги в избирательные фонды
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он отметил, что согласно последним поправкам, граждане, участвовавшие в экстремистских организаций, не имеют права избираться на сроки от трех до пяти лет. Однако совершать пожертвования в адрес других кандидатов или избирательных объединений они могут.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которым запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: граждан России, не имеющих права быть избранными в соответствии с п. 3.6 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на период действия ограничения на участие в выборах в качестве кандидата», — приводится текст обращения RT.

Сейчас совершать пожертвования в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений не могут несовершеннолетние, иностранцы, иностранные организации и государства, лица без гражданства, анонимы, НКО и СМИ, признанные иноагентами.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет для руководителей и членов экстремистских или террористических организаций претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации.

Ольга Плешкова
Общество
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