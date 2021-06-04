Путин подписал закон о временном запрете избираться лицам, причастным к экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет для руководителей и членов экстремистских или террористических организаций претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации.



Если суд установил причастность сотрудника или лица к подобной организации, запрет действует в течение трех лет, сообщает ТАСС.

Причастность определяют по нескольким критериям. Это непосредственная реализация ее целей и форм, поддержка ее идеям и отдельным мероприятиям, в том числе в онлайн-формате. Судебного решения о причастности не требуется, если речь идет об учредителе организации.

В среду на заседании Совет Федерации одобрил этот закон. Ранее в России предложили ограничить права на работу в избирательных комиссиях тех, кто причастен к экстремизму. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Маргарита Головатенко