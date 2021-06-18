Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов и переменная облачность

В пятницу, 18 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.



Ветер северо-западный, северный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +29..+24 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +21 до +23 градусов, в Набережных Челнах — от +19°С до +23°С.



Как рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки.



Татьяна Демина